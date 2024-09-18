РФ поддержала резолюцию ООН с призывом по поводу Палестины

Россия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к Израилю о выводе сил с оккупированной палестинской территории.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) по Палестине.