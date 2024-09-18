РФ поддержала резолюцию ООН с призывом по поводу Палестины

РФ поддержала резолюцию ГА ООН с призывом о выводе ЦАХАЛ с территории Палестины
Россия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к Израилю о выводе сил с оккупированной палестинской территории.
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) по Палестине.
"Израиль уже много лет незаконно оккупирует палестинскую территорию, занимается строительством нелегальных поселений и нарушает базовые права проживающих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа палестинцев. В этой связи мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции", - сказал он.