РФ обвинила США в злоупотреблении правом вето в СБ ООН для защиты Израиля

Соединенные Штаты злоупотребляют правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы защитить Израиль от ответственности за действия в секторе Газа. Об этом заявил заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский в ответ на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что США не готовы отказаться от своего права вето.

"Видимо, наши американские коллеги по-прежнему снисходительно делят все страны мира на две категории. К первой относятся самопровозглашенные властители вселенной, которые могут делать все, что им заблагорассудится, для продвижения интересов правительства США, а ко второй - все остальные страны мира. Все в духе парадигмы Борреля "цветущий сад против джунглей", - отметил он. - С 7 октября США уже пять раз использовали свое право вето с целью оградить Израиль от любой ответственности за его действия в Газе".