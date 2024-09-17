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Лавров обратил внимание МККК на нарушения Киевом норм гуманитарного права

Глава МИД Сергей Лавров во время встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич привлёк её внимание к фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права.

Лавров обратил внимание МККК на нарушения Киевом норм гуманитарного права
© ТАСС

Об этом пишет пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров затронул вопрос нарушений Киевом норм обращения с военнопленными и гражданскими лицами.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ночная атака беспилотников ВСУ на жилые кварталы в Раменском Московской области нарушает все нормы международного права.

Политика
Сергей Лавров
Комитет госдумы по международным делам
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Украина