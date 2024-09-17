Лавров обратил внимание МККК на нарушения Киевом норм гуманитарного права

Глава МИД Сергей Лавров во время встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич привлёк её внимание к фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права.

Об этом пишет пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров затронул вопрос нарушений Киевом норм обращения с военнопленными и гражданскими лицами.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ночная атака беспилотников ВСУ на жилые кварталы в Раменском Московской области нарушает все нормы международного права.