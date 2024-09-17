Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о взаимодействии британских элит с нацистами в прошлом, пишет РИА «Новости».

Накануне глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми упрекнул руководство России в «империалистическом фашизме».

«Можно без преувеличения сказать, что идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены именно в Туманном Альбионе», — подчеркнула Захарова.

Дипломат подчеркнула, что взаимные симпатии правящих классов кругов Германии и Великобритании сыграли роль пускового крючка Второй мировой войны. Она добавила, что в ходе войны Адольф Гитлер не прекращал попыток через своих тайных британских сторонников создать единый антисоветский фронт.

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Захарова отметила, что сама теория расизма как таковая была изобретена англичанами. Она уточнила, что расовая антропология в конце XIX века считалась в королевстве официальной наукой, британские ученые классифицировали людей по различным антропологическим принципам.

В частности, пояснила дипломат, корни германского нацизма уходят в труды философа Томаса Карлейля, теоретика Хьюстона Чемберлена, основоположника «евгеники» Френсиса Гальтона.