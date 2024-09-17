Шойгу передал сообщение от Путина президенту Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану послание от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ИРНА.

Отмечается, что послание было передано в ходе визита Шойгу в Тегеран. Кроме того, он также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, с которым они провели оценку выполнения договоренностей, подписанных ранее Ираном и Россией. Во время разговора Шойгу также заявил, что Россия поддерживает Иран в его политике по торговым маршрутам с Азербайджаном.

«Во время визита в Тегеран Шойгу встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского коллеги Владимира Путина», — сообщает источник.

Ранее Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом.