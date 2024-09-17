В Совфеде РФ раскрыли последствия предупреждения Путина о войне с НАТО

Слова президента России Владимира Путина о том, что разрешение Киеву бить западными ракетами вглубь РФ будет равноценно участию НАТО в военном конфликте на Украине, дошло до адресатов. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил сенатор Константин Долгов. Вечерняя Москва

«На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», — сказал Долгов. Газета.Ru

Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов. Деловая газета «Взгляд»