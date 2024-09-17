В Госдуме придумали название для базы данных врагов России

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о создании открытой базы данных врагов России и предложил назвать ее «Ледоруб». Об этом он заявил Telegram-каналу «Абзац».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что призывы убивать российских граждан или наносить вглубь России удары не должны оставаться безнаказанными. Он призвал воспользоваться «известным оружием противника» и создать открытую общественную базу врагов страны с указанием их персональных данных, «для вполне прикладных целей».

По словам Виталия Милонова, он готов полностью поддержать эту инициативу, а также начать вносить в базу данные врагов России.

«Хотел бы узнать, куда присылать данные. И если уже есть такой список, то хотел бы его посмотреть – вдруг кого-то из него встречу. Такая консолидированная база нужна. Проект «Ледоруб» – я бы так ее назвал», - заявил парламентарий.

Он также высказал мнение, что создание базы должно быть «не на уровне законопроекта, а просто распоряжением».

«Наши враги должны знать, что они не избегут справедливого возмездия», – заявил Милонов.

Медведев призвал готовиться к возмездию против врагов РФ

Напомним, что на Украине существует портал «Миротворец». На нем размещаются имена и адреса людей, которых его создатели считали «врагами» Украины. Кроме того, туда попадают граждане других стран, которые не поддерживают Киев. Схожий ресурс в этом году появился в Молдавии.