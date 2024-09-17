Политическая система в России показала свою эффективность, заявил на пленарном заседании осенней сессии Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, на выборах в единый день голосования поддержку парламентским партиям высказали более 90% граждан.

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Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям, — заявил Володин.

Парламентарий добавил, что политическая система работает, противодействует вызовам и обеспечивает обратную связь между парламентом и избирателями. Он призвал депутатов делать все, чтобы эффективность работы Госдумы повышалась.

Ранее Володин заявил, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц могут развязать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. По его словам, Россия должна сделать все, чтобы это предотвратить.

До этого Володин указывал, что НАТО стала скрытым участником боевых действий на Украине. По его словам, обсуждение возможности наносить удары по России является попыткой разрешить США и другим участникам Альянса осуществить акты агрессии при помощи ракет.