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«Он никто»: в Совфеде указали Джонсону на его место в мировой политике

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не имеет никакого авторитета в мировой политике, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор предположил, что часть денег, которые британский политик предложил выдать Украине, он хочет получить себе в качестве комиссии.

В Совфеде указали Джонсону на его место в мировой политике
© globallookpress.com

Я полагаю, что Борис [Джонсон] собирается получить часть этих денег в качестве комиссии от своего киевского друга. Это единственное объяснение, которое приходит на ум. Очень легко кидаться чужими деньгами — триллион туда, триллион сюда. Сейчас по большому счету он никто, — пояснил Климов.

Сенатор уточнил, что за Джонсоном нет официальной власти. Он допустил, что политик попытался напомнить о себе и получить возможность «покрысятничать» вокруг каких-либо сумм. Климов отметил, что власти Украины с большой вероятностью не дают Джонсону покоя и продолжают просить о помощи.

Не эти люди принимают решения. Они в лучшем случае выполняют роль телефонных шнуров. Джонсон вообще родился в США, бакалавр искусств. На своей родине, которой он якобы управлял, впервые оказался в весьма приличном возрасте. Это о многом говорит, — заключил сенатор.

Депутат Алексей Чепа ранее заявил, что слова Джонсона о ленд-лизе для Украины являются глупостью. Парламентарий отметил, что подобные идеи помочь Киеву могут прийти только «под тяжелыми наркотиками». По его словам, это даже нельзя назвать очередным пиаром.

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