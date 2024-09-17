Новый департамент в Минкультуры возглавила Юлия Полетыкина

В Минкультуры РФ создан новый департамент воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры. Его руководителем стала Юлия Полетыкина, которая ранее возглавляла Министерство культуры Курской области. Юлия Полетыкина принимала участие в кадровой программе "Высшая школа управления в сфере культуры".

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В администрации Курской области Юлия Николаевна проработала 15 лет. Под ее руководством реализовался ряд региональных проектов, в частности "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура", а также государственная программа "Развитие культуры в Курской области".