Участник первого потока проекта «Время Героев» стал сенатором

Участник президентском программы «Время Героев» Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора от Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, 17 сентября было подписано соответствующее постановление. Смирнов рассказал, что с первого дня вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области Кондратьев принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы.

Кондратьев служил в военно-десантных войсках и частях Специального Назначения ГРУ. В 2022 году, будучи военным пенсионером, вернулся в ряды Вооруженных сил добровольцем. С 2010 по 2015 год занимал пост мэра Тамбова, позже стал сенатором от Тамбовской области в Совете Федерации.

В мае 2024 года вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев».