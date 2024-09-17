Посол РФ счел ситуацию в мире серьезнее холодной войны

Нынешняя ситуация в мире серьезнее, чем во времена холодной войны. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Lenta.ru

«Конечно, ситуация, на мой взгляд, намного серьезнее, чем во времена холодной войны. Тогда было два полюса и биполярный мир», - отметил дипломат. По его словам, тогда действовали определенные правила, которых придерживались обе стороны. «Сейчас мы видим со стороны наших западных партнеров, что эти правила не соблюдаются», - указал Нечаев. Он обратил внимание на то, что Запад накачивает Украину всевозможными вооружениями. ТАСС

Ранее он сообщил, что Россия приняла к сведению заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, однако каких-либо конкретных предложений не получала. Газета.Ru