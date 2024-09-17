Володин пригрозил «более мощным оружием» в случае ударов по РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае ударов по российским городам последует ответ, а «более мощное оружие стоит наготове». Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления перед началом осенней сессии парламента он отметил, что США, не стесняясь, обсуждает возможность нанесения ударов по территории РФ. По мнению спикера, это означает использование спутниковых группировок Соединенных Штатов и стран НАТО.

«Наведение и приведение в исполнение команд будут в этом случае из высокоточного оружия в увязке со спутниковыми группировками исполняться военнослужащими НАТО. А это значит, НАТО полностью втягивается в этот конфликт», — сказал Володин.

Он заметил, что подобное обсуждение на Западе, в том числе и атак по мирным российским городам, может привести «к страшнейшим последствиям». Москве есть чем на это ответить, заключил спикер Госдумы.