Песков рассказал, как столкнулся с телефонными мошенниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с телефонными мошенниками, которые говорят знакомыми голосами. Газета.Ru

«Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами. Ura.Ru

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый квалифицирующий признак — использование дипфейк-технологий — в несколько статей Уголовного кодекса. RT на русском