Решение компании Meta (владеет Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской и запрещена) заблокировать аккануты российских СМИ избирательно, недопустимо и лишь осложнит перспективы нормализации отношений с ней. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. По его словам, Кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией. Ura.Ru

Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием. Газета.Ru