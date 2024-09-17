Игорь Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области

Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона. Он принес присягу, видео с церемонии транслировало правительство региона.

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"Я, Артамонов Игорь Георгиевич, вступая в должность губернатора Липецкой области клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области", - сказал Артамонов.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев назвал решение вопросов демографии, семейной и детской политики, поддержки многодетности, а также укомплектованности кадров в различных отраслях одними из приоритетных для управленческой команды региона. Для этого в регионе необходимо настроить систему образования на потребности экономики и социальной сферы, повышать эффективность профориентации и престижность дефицитных профессий, прежде всего среди молодежи.

"Уверен, Игорь Георгиевич, что у вас все получится, потому что вместе с вами отзывчивые, трудолюбивые и любящие свою страну и свою область жители Липецкого региона, слаженная, профессиональная и настроенная на результат управленческая команда", - сказал Щеголев.

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что в регионе активно развивается спорт, а Липецк признан беговой, велосипедной и триатлонной столицей. При этом необходимо решить вопросы нехватки медицинских кадров и материальной базы сферы здравоохранения, а также проблемы в жилищно-коммунальной среде.

"Только вместе, только командой лидеров мы сможем принести благо на эту прекрасную землю, которая всегда была великолепна. И спасибо за это предшественникам, той когорте руководителей, которая здесь исполняла свой долг перед Родиной. Наша задача сделать нашу Липецкую область еще прекрасней", - сказал глава региона.

Выборы губернатора Липецкой области проходили 6 - 8 сентября, в них участвовали пять кандидатов. Поддержанный партией "Единая Россия" Игорь Артамонов набрал 81,16% голосов, явка избирателей составила 57,28%. По словам Щеголева, итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия, а "широкая палитра партий и кандидатов была в полной мере конкурентно представлена в политическом пространстве и отражала весь спектр мнений".

Артамонов окончил Московский институт народного хозяйства им Г. В. Плеханова, в 1999 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ, в 2007 году проходил обучение в Высшей школе экономики. Выпускник второго потока "Школы губернаторов". 8 сентября 2019 года Артамонов избран главой администрации Липецкой области на прямых выборах.