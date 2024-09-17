Песков ответил на вопрос, будет ли Путин прививаться от гриппа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вакцинации российского лидера Владимира Путина гриппа. Об этом стало известно во вторник, 17 сентября.

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По словам пресс-секретаря, в ходе встречи Путина с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой не было речи о введении масочного режима из-за сезонного обострения гриппа и ОРВИ.

— Нет, это никак не обсуждалось, — заявил Песков.

Кроме того, политик заявил, что необходимость возвращения масочного режима в Кремле также не поднималась, пишет ТАСС.

На вопрос о вакцинации президента Песков сообщил, что эта информация является личной и ответить на этот вопрос невозможно.

— Это все-таки такая личная информация, поэтому это будет зависеть от рекомендации врачей, — передала слова Пескова газета «Известия».

17 сентября стало известно, что количество граждан, заболевших ОРВИ и гриппом в России за неделю, выросло на 49,7 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что за семь дней в стране также на 29,8 процента выросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве на 23,7 процента. По данным ведомства, наиболее высокий рост был замечен среди детей 7–14 лет — на 94,4 процента.