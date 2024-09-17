Песков прокомментировал обращение родственников жителей Суджи

В Кремле не слышали о просьбе родственников жителей Суджи в Курской области открыть гуманитарный коридор для эвакуации из региона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. А как его отправляли? Нет, мы, к сожалению, не видели и ничего не получали на этот счет», — сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в Кремле обращение от россиян, у которых остались родственники в Суджанском районе.

Об обращении жителей Суджанского района к властям России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза мирного населения 13 сентября сообщала газета «Коммерсант».

Граждане приложили к нему список с именами 186 граждан РФ, включая несовершеннолетних, которые пропали на части территории Курской области, оккупированной украинскими войсками. Обращение было адресовано президенту России Владимиру Путину, омбудсмену по правам человека РФ Татьяне Москальковой, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, украинскому уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинецу и Красному Кресту.

В тот же день аналогичное обращение в российские органы и международные организации направил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом).