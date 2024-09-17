Захарова: ЦИК Молдавии ограничил права избирателей в РФ под надуманным предлогом

ЦИК Молдавии, основываясь на абсурдных утверждениях, ограничил права молдавских избирателей в России под надуманным предлогом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ограничение прав молдавских избирателей в России было сделано под откровенно надуманным предлогом. Как отметили представители ЦИК Молдавии, в текущем году ситуация с безопасностью в нашей стране якобы "существенно ухудшилась", и Россия будто бы "не является безопасной" для открытия избирательных участков. Абсурдность и оторванность от действительности подобных утверждений очевидна. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности оказать все необходимое содействие в организации голосования проживающих в нашей стране граждан Молдавии. Никаких проблем с обеспечением безопасности никогда не было и нет", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что соответствующее решение Кишинева уже прокомментировали в самой Молдавии, где оно вызвало "широкий негативный резонанс".

"Молдаване, проживающие в России, расценили его как откровенную дискриминацию. Отмечается, что в Кишиневе, по сути, лишают молдавскую диаспору в нашей стране возможности высказываться по важнейшим вопросам жизни своей родины, что является вопиющим нарушением прав человека и норм демократии", - уточнила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "цифры говорят сами за себя".

"В России, где, по информации Центризбиркома Молдавии, зарегистрировались свыше 8 тыс. избирателей, открывается всегопять участков, а в Италии, где менее 2,5 тыс. граждан обозначили желание проголосовать, - 60. В Великобритании будет открыто 17 участков, в США и Румынии - по 16, - продолжила дипломат. - Это нельзя расценивать иначе, как проявление страха и неуверенности правящего режима в собственной победе в случае игры на равных с оппозицией, а также продолжение курса на истребление электората тех кандидатов, которые выступают против разрыва связей с нашей страной".

Захарова указала, что этот шаг официального Кишинева укладывается в проводимую властями страны "линию на подавление любого инакомыслия, преследование оппозиции и независимых СМИ".