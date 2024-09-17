Многие простые жители стран Европы не разделяют политические позиции своих государств и находятся «на правильной стороне истории», заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки в Доме Российского исторического общества, посвященной словацкому национальному восстанию. News.ru

«Сегодня, когда Россия вновь противостоит нацисткой угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения, <…> находятся на правильной стороне истории», — сказал Нарышкин. ТАСС

Он также отметил, что многие европейцы сохраняют свои здоровые моральные позиции. RT на русском