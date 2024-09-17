Российский посол в Британии Андрей Келин заявил, что Владимир Зеленский может оставаться у власти только до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

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Келин назвал ситуацию на Украине «конфликтом между монизмом и плюрализмом». По его словам, Зеленский способен сохранить свой пост только в условиях боевых действий, так как «в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании конфликта. Так депутат прокомментировал заявление Зеленского, назвавшего «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. Страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина. Однако Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной.

По мнению Дубинского, Зеленский хотел бы затянуть украинский кризис на «бесконечно долгое» время, потому что в этих условиях можно не проводить выборы. Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием обязать парламент назначить дату президентских выборов.