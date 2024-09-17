Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение от Киева в Курскую область

Приглашение министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — сказал чиновник.

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15 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По утверждению дипломата, наблюдатели якобы должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами ВСУ мирных жителей.