Кадыров рассказал, когда завершат строительство района имени Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что потребовал завершить в Грозном строительство нового района имени президента РФ Владимира Путина к 2027 году.

Новый район находится в центральной части города, занимает около 200 га. В рамках проекта будут построены 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По его словам, район является одним из самых амбициозных проектов региона, играет большую роль в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни населения.

«Каждый этап работ должен проходить своевременно и без задержек. Нельзя допускать отклонения от намеченного графика. Важно установить четкие сроки и следовать им, обеспечивая необходимый контроль за выполнением всех задач», — подчеркнул Кадыров.

Глава республики пояснил, что все члены команды должны понимать свою роль и ответственность в процессе строительства.

«Наша цель — создание нового района к 2027 году. По итогам реализации этот проект станет образцом современного градостроительства и комфортной городской среды. Мы должны работать с полной отдачей, чтобы воплотить в жизнь все наши планы», — резюмировал Кадыров.

Ранее глава ЧР сообщил, что в микрорайоне имени президента России Владимира Путина продано свыше 50% квартир. Он добавил, что большинство из них реализовано в рамках исламской рассрочки.