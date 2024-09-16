Соединенные Штаты давно утратили статус страны, в которой соблюдается свобода слова, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его данным, Индия отказалась следовать указаниям США закрыть российский информационный телеканал РТ на территории республики.

Сенатор пояснил, что именно вот такие действия тревожат США в БРИКС. Он добавил, что у Вашингтона вызывает беспокойство формирование группы стран, отвергающих мировой порядок, основанный на западных правилах, выступающих против диктата одной державы.

«Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств — рабству мысли», — подчеркнул Пушков.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что власти Индии отказались закрывать портал потому, что «не пожелали портить себе карму».