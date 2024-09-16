В Госдуме предположили, что США продолжат антироссийский курс при любом президенте

США продолжат антироссийский курс вне зависимости от того, кто придет к власти — кандидат от демократов Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп, заявил зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится.

«В целом же я неоднократно заявлял, что США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис», — подчеркнул парламентарий.

Журналист пояснил, что наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, так как и республиканцы, и демократы используют многократно применявшиеся в предвыборных гонках сценарии.