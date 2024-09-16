Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы области, украинская спецслужба вызвала его в связи с активной поддержкой Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Губернатор также сопроводил публикацию фотографией соответствующей повестки.