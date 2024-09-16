Запад занялся пиаром просроченного украинского президента вместо того, чтобы в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль обсудить ситуацию в секторе Газа. В этом западные страны обвинил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что представители Запада «словно воды в рот набрали», когда потребовалось дать честную оценку тому, что происходит с палестинцами в Газе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик продемонстрировал двойные стандарты относительно инцидентов с попаданием по больницам на Украине и в секторе Газа. Лавров напомнил об инциденте с повреждением киевской больницы «Охматдет», в котором Дюжаррик молниеносно обвинил Россию, однако не ответил на вопрос, кто виновен в нанесении удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.