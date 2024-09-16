Захарова рассказала о связи покушавшегося на Трампа с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на детали биографии подозреваемого в попытке покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Рута. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале. Российская газета

«Еще в марте 2023 года репортеры The New York Times Джастин Шек и Томас Гиббонс внимательно изучили более 100 страниц документов американских «волонтерских групп» на Украине и опросили более 30 наемников, сборщиков средств, доноров ВСУ, американских и украинских чиновников, - говорится в записи Захаровой в Telegram-канале. - Среди составленных ими жизнеописаний махровых прохиндеев и мошенников фигурирует и фамилия… Кого бы вы думали? Райана Раута - того самого стрелка, который караулил Дональда Трампа у гольф-клуба. Бывший строитель из Гринсборо заразился идеями поставок «пушечного мяса» для ВСУ и занялся поиском рекрутов среди бывших афганских военнослужащих, бежавших от Талибана (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС) в сопредельные страны. Собирался нелегально переправлять их на Украину из Ирана и Пакистана и даже бахвалился, что планирует закупать там фальшивые паспорта, поскольку Пакистан - "это очень коррумпированная страна». ТАСС

Об очередной попытке покушения на Трампа стало известно накануне. Агенты секретной службы заметили возле гольф-клуба во Флориде, где находился кандидат в президенты США, вооруженного АК-47 человека и открыли по нему огонь. Подозреваемый попытался скрыться, но в итоге его задержала полиция. Lenta.ru