Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что план урегулирования конфликта на Украине от Владимира Зеленского, подразумевающий нанесение ударов вглубь российской территории, может быть поддержан Соединенными Штатами. Газета.Ru

«Странной кажется новость о подготовке мирного плана параллельно с сообщениями об ударах вглубь России. Понятно, что все слова о мире носят только декларативный характер, — заметил Чепа. — И, конечно, вряд ли новый план урегулирования Зеленского как-то увязывается с интересами России». Политик добавил, что сложно прогнозировать решение, которое может принять руководство США на основании представленного нового плана. Но также он заметил, что политическая судьба многих лидеров стран НАТО зависит от исхода украинского конфликта, потому можно ожидать и разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием Запада по России. Lenta.ru

Ранее стало известно, что новый план по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики вглубь территории России. RT на русском