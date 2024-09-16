Путин оценил угрозы новой пандемии в России

Президент Владимир Путин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой оценил так называемый «санитарный щит» России. Как объяснил URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко, это позволит системе здравоохранения страны быть более подготовленной к возможным новым эпидемиям.

«В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания, вместе со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем», — отметил президент Путин в начале встрече и поздравил всех сотрудников Роспотребнадзора с профессиональным праздником, который отмечался 15 сентября.

Рассказ о работе службы Попова полностью посвятила созданию так называемого «санитарного щита». Она напомнила задачу, которую поставил президент два года назад: «уберечь граждан от различных угроз — биологических, гигиенических и грядущих». Одним из главных достижений глава Роспотребнадзора назвала рост доверия людей к санитарно-эпидемиологическим мерам, принятым за это время.

«Создана единая информационно-аналитическая система. Мы в течение буквально нескольких секунд получаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания, который случается в России и зафиксирован медицинскими работниками», — отметила Попова.

Путина заинтересовало, почему вирусные заболевания становятся более частыми, чем бактериальные.

«Вирусы быстрее размножаются», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Путин все же настаивал на разъяснении.

«Они и раньше так себя вели. Что сейчас изменилось?» — попросил уточнить он.

По словам Поповой, люди стали больше, чем 100-150 лет назад, общаться, чаще питаются вне дома, а потому многое зависит от соблюдения гигиенических требований кафе и ресторанах.

«Значимость нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются и очень быстро проникают в организм. Плюс они мельче, и с ними труднее бороться обычной дезинфекцией», — объяснила Попова.

В рамках формирования «санитарного щита» создаются новые лаборатории, ПЦР-центры. В том числе — мобильные. Попова представила модель вертолета, в котором тоже будет размещена мобильная лаборатория. Рабочий вариант в Роспотребнадзоре ожидают получить уже через три года.

Разрабатываются новые тест-системы, которые в течение всего 30 минут могут выявить различные вирусные заболевания. Всего порядка 50 видов вирусов можно определить с их помощью. «„Сопли-вирус“ не зашиваете в эти новые тест-системы», — поинтересовался Путин. Попова заверила, что в этом нет необходимости.

До эпидемии коронавируса необходимость создания «санитарного щита» недооценивалась, пояснил URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Эпидемия COVID стала проверкой системы здравоохранения, которая выявила все существовавшие тогда проблемы — по размещению больных, по технике, по кадрам.

Санитарный щит — это возможность по-новому взглянуть на риски, оценить, откуда они могут прийти, где они могут возникнуть внутри страны, как будет распространяться эпидемия в случае возникновения очага, как будет реагировать система здравоохранения на эти риски. Все это в совокупности и называется санитарным щитом», — объяснил эксперт задачу Путина о создании четкой системы эпидемиологической защиты.

Прохоренко считает, что на 100% формирование санитарного щита не сможет защитить Россию от эпидемий, особенно распространения новых болезней, как это произошло с коронавирусом.