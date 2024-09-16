В Госдуме объяснили необходимость увеличения численности ВС РФ

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин объяснил увеличение численности ВС РФ до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых 1,5 млн военнослужащих необходимостью защиты рубежей Родины. Газета.Ru

«Враг наступает, я образно говорю. Надо укрепить позиции. С учетом того, что творит супостат, значит, посчитали, что необходимо добавить нам личного состава. Генеральный штаб все рассчитал. Я считаю, что этого будет достаточно для того, чтобы рубежи были на замке», — назвал цель Заварзин. Lenta.ru

Парламентарий обратил внимание, что необходимо укреплять северо-западную границу, где подступает НАТО, и границу с Украиной. При этом депутат отметил, что речи о новой мобилизации не идет. Так, по его словам, контрактники во всех регионах активно идут на службу. «Сейчас посмотрим по бюджету, добавим бюджет, безусловно, надо добавить. В конце концов надо укреплять обороноспособность государства, о чем сказал президент, начиная учения «Океан-2024», — уточнил парламентарий. News.ru