Шойгу прилетел в Сирию и встретился с Асадом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики, передает ТАСС.

«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — говорится в документе.

Кроме того, Шойгу и Асад обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Ранее Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла в Пхеньяне. Отмечается, что переговоры «прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке», состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки.