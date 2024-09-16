$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

Шойгу прилетел в Сирию и встретился с Асадом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики, передает ТАСС.

Шойгу прилетел в Сирию и встретился с Асадом
© globallookpress.com

«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — говорится в документе.

Кроме того, Шойгу и Асад обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Ранее Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла в Пхеньяне. Отмечается, что переговоры «прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке», состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки.

Политика
Башар Асад
Сергей Шойгу
Чен Ким
Совет безопасности РФ
Горячая новость
Пхеньян