Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов вступил в должность губернатора региона, сообщает пресс-служба правительства Курской области.

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«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Смирнов с 1998 по 2004 год работал на различных должностях в Комитете ЖКХ Курской области: консультантом отдела развития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования;

начальником экономического отдела; заместителем председателя комитета; первым заместителем председателя комитета.

С 2004 по 2010 год работал на различных должностях в администрации города Курска: заместителем главы – председателем Комитета ЖКХ Курска; заместителем главы по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям.

С 3 ноября 2018 года – заместитель губернатора Курской области. С 16 марта 2021 года – первый заместитель губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года – председатель правительства Курской области.

Смирнов 8 сентября одержал победу на выборах губернатора региона.