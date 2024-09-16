Лавров заявил, что США «перещеголяли» книги Оруэлла

Действия нынешней администрации Белого дома можно сравнить с содержанием книг британского писателя Джорджа Оруэлла, за исключением того факта, что США «перещеголяли» представления Оруэлла о тоталитарном государстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Газета.Ru

«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение. Но, конечно, и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство, - отметил Лавров. - Он описал его (тоталитарного государства - прим. ТАСС) контуры, но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем в рамках так называемого порядка, основанного на правилах. Его (Оруэлла - прим. ТАСС) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие». ТАСС

Ранее в Кремле высказались о санкциях США против российских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения показывают, как далеко Вашингтон готов зайти в стремлении подавить Москву. По словам представителя Кремля, США используют нечистоплотные методы для достижения своих целей. News.ru