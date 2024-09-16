«Соплевирус не зашиваете»: Путин пошутил в разговоре с Поповой

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщили в Кремле. В ходе беседы руководитель ведомства рассказала главе государства о новых тест-системах, созданных в РФ. Она уточнила, что все они очень быстрые и способны исследовать патоген за 30 минут вместо полутора часов. Внимательно выслушав Попову, Путин решил уточнить насчет «соплевирусов».

Конечно, новые инструменты, новые тест-системы очень быстрые. Сегодня мы сделали уже 49 новых тест-систем, которые в приборе исследуют в течение 30 минут вместо полутора часов. Конечно, здесь, отвечая на один из ваших вопросов на одной из конференций, мы включаем в тест-системы только те вирусы, которые составляют высокий риск для здоровья, — объяснила Попова.

Под «соплевирусами» президент подразумевал как раз те заболевания, которые не включают в тест-системы. Как уточнила глава Роспотребнадзора, таких насчитывается около 250 и все их бессмысленно «вшивать» в тесты.

Соплевирус не зашиваете, — констатировал Путин.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ наблюдается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить барьер иммунной системы. Речь идет о штаммах коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.