Глава Росатома назвал Украину угрозой для энергетики всего мира

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о «безрассудных» попытках Украины атаковать АЭС и назвал Киев угрозой не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

Лихачев выступил на открытии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он подчеркнул, что ВСУ возобновили атаки по Запорожской АЭС и начали провокации в отношении Курской АЭС. Глава Росатома отметил, что последствия ударов были зафиксированы экспертами МАГАТЭ.

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли», - заявил Лихачев.

Он подчеркнул, что действия Украины требуют адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций. Лихачев заверил, что Росатом и российские военные будут делать все возможное для обеспечения безопасности АЭС.

Также Лихачев сообщил, что Россия готова начать работу над перезапуском Запорожской АЭС, когда это позволит ситуация. Он назвал «безусловным приоритетом» РФ физическую и ядерную безопасность станции.

В августе в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды ЗАЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что радиационный фон после атак остался в норме. Загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвовал в работе станции.

В то же время Яшина отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС может быть только полное прекращение атак. В МАГАТЭ заявили, что «безрассудные атаки» на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.

Позже появились сообщения о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС дроном. В МИД РФ назвали такие атаки актами ядерного терроризма.