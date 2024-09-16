Лавров обвинил США в нежелании решать главную международную проблему

США не хотят и всячески препятствуют окончанию войны в секторе Газа, представляющей на сегодня главную международную проблему. С таким заявлением на пресс-конференции выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Вся проблема заключается в том, что Соединенные Штаты не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все — прекращения кровопролития», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Совет Безопасности ООН ни в коем случае не должен оставлять без внимания проблему войны в Газе, «поскольку это главная международная проблема на сегодня, что бы кто ни пытался изображать иным образом», резюмировал Лавров.