В Совфеде допустили новое покушение на Трампа

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что очередное покушение на Дональда Трампа поднимет ему рейтинги и допустил повторение такого развития событий. Газета.Ru

«Эта ситуация поднимет рейтинг Трампу, поскольку он достойно и мужественно себя ведет, не отступает. Однако по мере приближения к выборам опасность очередного покушения растет. Причем не все покушения могут закончиться так же спокойно — велика вероятность, что может произойти беда», — заявил Джабаров. По его словам, службы безопасности должны тщательнее охранять Трампа. Поскольку он действующий кандидат в президенты, его охрана должна быть усилена, указал парламентарий. Парламентская газета

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Lenta.ru