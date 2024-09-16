В Госдуме высказались о тратах денег на «развлекуху» в период проведения СВО

Депутат Госдумы Нина Останина выступила против расходования бюджетных средств на «развлекуху» в период проведения специальной военной операции (СВО). Свою позицию она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий раскритиковала проведение представлений в то время, когда многие российские бойцы «[навсегда остаются] в зоне спецоперации».

Альтернативой показному, по мнению Останиной, проявлению патриотизма могут стать реальные дела, продолжила она.

«Поступок — это отдать деньги участникам спецоперации, деньги, которые ты получил от своих концертов», — заключила депутат.

Ранее Останина призвала провести в России «специальную демографическую операцию». В первую очередь необходимо проводить соответствующую работу с молодыми семьями, подчеркнула она.