Песков уличил США в фактическом участии в конфликте на Украине

Военнослужащие армии США фактически участвуют в конфликте на Украине. В этом их уличил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Есть фактическая сторона дела и формализация. <...> Много слухов, прогнозов разных аналитиков, но пока [мы] не слышали официальных заявлений. Неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так участвуют в конфликте», — сказал представитель президента РФ. Газета.Ru

Ранее президент России Владимир Путин назвал дискуссию по этой теме подменой понятий. Он указал, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. ТАСС