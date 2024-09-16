Песков прокомментировал ситуацию с гибелью военных «Эрнеста» и «Гудвина»

Ситуацией с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин» занимается Минобороны России. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны, — сказал представитель Кремля.

По его словам, от министра обороны Андрея Белоусова уже были «поручения на этот счет», передает ТАСС.

О смерти Дмитрия Лысаковского («Гудвина») стало известно в пятницу, 13 сентября. Как сообщил пророссийский активист Владимир Грубник, военный хорошо понимал, что он идет на верную смерть. Активист вместе с другими неравнодушными пытался «без скандалов и огласки» решить вопрос о возвращении Лысаковского с вылазки, однако спустя четыре дня было найдено его тело. По информации Грубника, «Эрнест» также был на вылазке.

После этого министр обороны поручил разобраться с информацией о гибели двух военнослужащих.

Стало известно о задержании врио командира покойных «Эрнеста» и «Гудвина»

Также стало известно, что бойцов и офицеров 6-го батальона территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) под командованием Игоря Пузика с позывным «Злой» называли паралимпийцами.