Военнослужащие армии США фактически участвуют в конфликте на Украине. В этом их уличил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений. Это и так происходит», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на данный момент относительно участия США в украинском кризисе идет «информационная возня» вокруг «формализации фактической стороны дела».

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что план Киева по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов украинской армии вглубь территории России.