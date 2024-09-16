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Песков об обсуждении ударов вглубь РФ: очень много слухов и информационной возни

Вокруг обсуждения снятия ограничений для Украины наносить удары вглубь России западным оружием много слухов и информационной возни. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Кремль отреагировал на обсуждение темы ударов вглубь России
© РИА Новости
«Мы видим возню информационную вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышно официальных заявлений на этот счет», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие решения по данному вопросу.

Он также отметил, что Россия неоднократно говорила, что американские военные специалисты уже принимают участие в конфликте на Украине «без этих разрешений».

«Но что касается формализации — на это есть абсолютно недвусмысленное заявление президента РФ Владимира Путина, где все было очень четко сказано», — добавил представитель Кремля.

12 сентября Путин заявил, что прямое участие стран Запада в конфликте меняет его суть. Если они снимут ограничение, это будет означать, что страны Европы, НАТО, а также США воюют с Россией, сказал он.

Ранее НАТО оправдало удары западным оружием по территории РФ.

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