В Кремле прокомментировали возможность возвращения масочного режима

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой возможность возвращения повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это никак не обсуждалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, темы возможных эпидемий, пандемий в целом не было в повестке.

"Нет, [эта тема] не обсуждалась", - пояснил Песков.

Путин провел встречу с Поповой накануне. Глава ведомства информировала президента о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране, работе единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора и развитии сети мониторинга патогенов.