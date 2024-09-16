В Кремле оценили санкции США против российских СМИ

Обвинения в адрес российских СМИ, которым приписывают вмешательство во внутриамериканские дела, «граничат с безумием» и лишний раз показывают, что в Вашингтоне способны зайти как угодно далеко в попытке подавления России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы Russia Today, «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров издания. В Госдепе подчеркнули, что RT является причиной, по которой Украину не поддерживают некоторые страны. А Симоньян, комментируя ситуацию, назвала санкции доказательством того, что она «не зря прожила жизнь».

«Что касается этой атаки [на российскую прессу] и этих санкций, наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, - они граничат просто с безумием фактически», - отметил Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва считает недопустимыми такие нападки на СМИ, отмечают «Известия».

«Это лишний раз доказывает, что американцы способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и используемых нечистоплотных методов», - резюмировал Песков.

В МИД России ранее обратили внимание на то, что репрессии против российских медиа Белый дом пытается оправдать борьбой с «вмешательством» во внутриполитические дела. А на деле происходит очередная заказная кампания, «охота на ведьм», считают в российском дипломатическом ведомстве.