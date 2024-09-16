О связях подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной нужно думать не России, а спецслужбам Соединенных Штатов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что в любом случае «игра с огнем имеет свои последствия», а потому это должно быть «большой заботой и головной болью» для американских спецслужб.

Напомним, что новая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, когда он играл в гольф в своем гольф-клубе во Флориде. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, который находился рядом с заведением. Мужчине удалось сбежать, однако позже его задержали.

По данным СМИ, им оказался Райан Уэсли Раут. 58-летний мужчина поддерживает Украину, пытался вступить в ее армию, а когда ему отказали, стал вербовать для Киева наемников и собирать средства в поддержку войск. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был «одержим» украинским конфликтом.