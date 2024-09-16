В Кремле отреагировали на инцидент с нападением на школьников в Челябинске

В Кремле не располагают данными о нападении на школу № 68 в Челябинске, поскольку изучением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать случившееся в учебном заведении. Газета.Ru

«Это дело для органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — заявил Песков. Ura.Ru

Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. Lenta.ru