Россия найдет способ напомнить Великобритании о том, как она была замарана взаимодействием с нацистами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, сравнившего РФ с фашистским государством.

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«Я вам обещаю, помимо всех обычных практик в этом случае, мы найдем красивый способ напомнить Британии и британскому посольству в Москве о том, как они были замараны, в том числе и взаимодействием с нацистами», — сказала она.

Захарова заявила о нарушениях российской границы западными журналистами

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Таким образом она прокомментировала заверения журналиста итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли о том, что шумиха в социальных сетях из-за его репортажа с украинским военным в кепке со знаком СС — это инструмент российской пропаганды.

Ранее полиция Эстонии пресекла попытку установить памятник, прославляющий СС.