Украинские войска вряд ли сами, без вмешательства со стороны Запада, захотят устроить переворот в стране в случае заключения между Москвой и Киевом мирного соглашения, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Газета.Ru

«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что Зеленский явно их уже не устраивает. А вооруженные силы не такие фанатики, чтобы биться до последнего солдата. Им дадут команду остановиться, и они не будут больше воевать», — предположил Джабаров. Lenta.ru

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что в случае мирной сделки с Россией ВСУ могут устроить в стране переворот. Издание также подчеркивает, что, в соответствии с опросами, около семи процентов украинцев заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок. Москва24