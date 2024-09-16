В Госдуме оценили повторную попытку покушения на Трампа

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал вопиющим случаем повторную попытку покушения на кандидаты в президенты США Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает, что произошедшее говорит об обрушении американской модели демократии, оплотом которой США себя самолично провозгласили.

Шеремет считает, что в Соединенные Штаты возвращаются времена Дикого Запада. Все будет решать оружие, а вместо честной предвыборной гонки оппонентов пытаются убрать любым способом.

«Виной всему действующий президент США (Джо) Байден, который перед уходом решил не только разжечь военные конфликты по всему миру, но и физически устранить своих политических конкурентов. Байден войдет в историю как гарант террора и агрессии», — заключил депутат.

Напомним, что вечером 15 сентября мужчина совершил попытку покушения на Трампа, когда тот играл в своем гольф-клубе. Он ждал политика в кустах, однако его заметили сотрудники Секретной службы и открыли огонь. Нападавший попытался скрыться, однако его задержали и доставили на допрос. Злоумышленником оказался Райан Уэсли Раут. По сообщениям СМИ, он поддерживал Украину и вербовал наемников для ее армии.